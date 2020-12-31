Грачевский рассказал, благодаря кому пережил страшный пик коронавируса

https://static.news.ru/photo/153281ae-4d03-11eb-aa6f-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

71-летний режиссёр Борис Грачевский признался, что забота молодой супруги Екатерины Белоцерковской буквально вытащила его с того света. В данное время создатель детского киножурнала «Ералаш» борется с коронавирусом.

В моей печальной болячке был страшный пик. Но рядом со мной была моя любовь. Несмотря на свою хрупкую фигурку, она вытащила меня на руках из этой болезни. Надо видеть, сколько было эмоций вложено в моё здоровье, — рассказал «Собеседнику» режиссёр.

Грачевский добавил, что каждые полгода ходит к доктору для обследования, и всякий раз Екатерина первой ждёт результатов. Артист признался, что нашёл в своей супруге не только любящего человека, но друга и компаньона, с которым просто интересно проводить время.

Обожаю приезжать с Катюшей за границу и смотреть за ней в тех местах, где она ещё не была. Она во многих странах и без меня путешествовала, но какие-то маленькие открытия всё равно делает. Привёз её в Париж, наблюдал за ней. Привез её в Италию, мы наслаждались друг другом, — рассказал сценарист.

Ранее жена режиссёра Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила об ухудшении состояния мужа на фоне заражения коронавирусом. Она попросила журналистов не беспокоить её мужа, так как «расспросы о здоровье могут это самое здоровье ухудшить».

31 декабря стало известно, что Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали в справочной службе медицинского учреждения, куда госпитализировали режиссёра. Екатерина Белоцерковская опубликовала совместное фото с супругом, отметив в комментарии, что они вместе прошли очень многие испытания, пройдут и это. Пользователи Сети пожелали Борису Грачевскому выздоровления, а также выразили надежду, что с ним всё будет в порядке и он скоро вернётся к своим близким.

За последние дни ряд известных артистов оказались в больнице с коронавирусом. Так, сообщалось, что заболела композитор Александра Пахмутова вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Кроме того, по-прежнему находится в реанимации актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, писал NEWS.ru.