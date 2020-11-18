ГП требует изъять у экс-главы Удмуртии имущество на 200 млн рублей

Генпрокуратура России предъявила иск к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьёву об изъятии и обращении в доход государства имущества на сумму свыше 200 млн рублей.
Иск распространяется на членов семьи Соловьёва, а также на подконтрольные ему фирмы.
В ведомстве
Кроме того, Соловьёв является собственником недостроенного здания ООО «Удмуртстальмост» и доли данной организации в размере 30% уставного капитала.
Иск направлен в Индустриальный районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.
В октябре экс-чиновника приговорили к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 275 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал о задержании бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, который в настоящее время является аудитором Счётной палаты. Его подозревают в хищении 700 млн рублей из бюджета региона. В Генпрокуратуре отметили, что следствие располагает достаточными доказательствами его вины.