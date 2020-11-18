ГП требует изъять у экс-главы Удмуртии имущество на 200 млн рублей

https://static.news.ru/photo/8386ee20-29a3-11eb-8fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России предъявила иск к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьёву об изъятии и обращении в доход государства имущества на сумму свыше 200 млн рублей.

Иск распространяется на членов семьи Соловьёва, а также на подконтрольные ему фирмы.

В ведомстве отметили , что в 2007–2016 годах Соловьёв имел не предусмотренный законом доход и скрывал его от декларирования. За этот период экс-глава региона, члены его семьи и доверенные лица приобрели 75 различных объектов недвижимости на сумму более 169 млн рублей.

Кроме того, Соловьёв является собственником недостроенного здания ООО «Удмуртстальмост» и доли данной организации в размере 30% уставного капитала.

Иск направлен в Индустриальный районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

В октябре экс-чиновника приговорили к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 275 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о задержании бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, который в настоящее время является аудитором Счётной палаты. Его подозревают в хищении 700 млн рублей из бюджета региона. В Генпрокуратуре отметили, что следствие располагает достаточными доказательствами его вины.