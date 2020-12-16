ГП: штрафы помогают коррупционерам избежать уголовной ответственности

https://static.news.ru/photo/5b288076-411b-11eb-ae59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лица, совершившие коррупционные преступления, уходят от уголовной ответственности благодаря использованию института судебного штрафа. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.

Данный вид наказания был введён в 2016 году. За шесть месяцев текущего года было назначено около 20 тысяч судебных штрафов.

Надзорным ведомством выявлены многочисленные факты использования таких штрафов без соблюдения необходимых нормативных требований. Речь, в частности, идёт о заниженной квалификации деяний, непризнании подозреваемыми и обвиняемыми вины, частичном возмещении ущерба.

Генпрокурор России сообщил о повсеместном распространении случаев освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

По словам главы ведомства Игоря Краснова, выявленные недостатки нарушают принцип неотвратимости наказания, ущемляют права потерпевших и создают коррупционные риски. Он подчеркнул, что необходимо принятие неотложных мер и корректировка законодательства.

Краснов поручил проверить каждый случай применения судебного штрафа и привлечь виновных к ответственности. Он также потребовал при согласовании ходатайств о назначении судебного штрафа проверять достаточность доказательств, подтверждающих виновность, правильность квалификации содеянного, полное возмещение ущерба и другие условия, необходимые для освобождения от уголовной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи по обвинению в коррупции предстанут перед судом бывшие чиновники. Экс-заместителям мэра города Анатолию Рыкову и Сергею Юрину, бывшему замначальника правового управления горадминистрации Андрею Левентюку и адвокату Николаю Гребенюку вменяется получение незаконным путём 120 млн рублей.