ГП РФ направила в СК материалы по фактам злоупотреблений властей Башкирии

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Генеральная прокуратура России во время проверки по поручению главы РФ Владимира Путина законности отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК) обнаружила нарушения закона о приватизации, рассказал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. Соответствующие материалы переданы Следственному комитету РФ.

Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли РФ <...> Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти, — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, ГП обратилась с заявлением в Арбитражный суд Башкирии с иском об истребовании имущества БСК из чужого незаконного владения в целях защиты интересов страны.

В среду, 26 августа, Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК) и выводом денег в офшоры. По словам главы государства, ситуация с шиханом Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.

Куштау — одна из гор в цепочке четырёх шиханов у Стерлитамака, там сосредоточено основное производство БСК. Два года назад компания объявила, что может прекратить производство из-за нехватки сырья и получила разрешение на разработку шихана Куштау.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал, связанный с Башкирской содовой компанией, поднимет рейтинг Путина и «позволит набросить ошейник на региональные элиты». Такое мнение высказал политтехнолог Марат Баширов. По его словам, после того как глава государства устроил разнос в связи с ситуацией вокруг шихана Куштау, может последовать череда проверок по всей России.