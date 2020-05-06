ГП признала фейком сообщения об искусственном происхождении COVID-19

Генпрокуратура России признала недостоверной информацию об искусственном создании коронавируса, распространяемую в Интернете, и потребовала от Роскомнадзора ограничить к ней доступ пользователей.
В ведомстве пояснили, что речь идёт о нескольких видеороликах, размещённых на YouTube и в соцсети «Одноклассники». В них утверждается, что COVID-19 представляет собой генно-модифицированное биологическое оружие, якобы специально созданное для чипирования населения и установления глобального мирового порядка, а также для уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации. Кроме того, в роликах говорится, что распространение коронавируса может быть спрогнозировано путём нумерологических расчётов.
На сайте ведомства
Ранее NEWS.ru писал, что за фейки о коронавирусе был оштрафован североосетинский оперный певец Вадим Чельдиев. Он утверждал, что пандемия COVID-19 является выдумкой, с помощью которой власти стремятся закрепостить население страны.
Добавьте наши новости в избранные источники