ГП признала фейком сообщения об искусственном происхождении COVID-19

https://static.news.ru/photo/32c967b2-8f69-11ea-8326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Генпрокуратура России признала недостоверной информацию об искусственном создании коронавируса, распространяемую в Интернете, и потребовала от Роскомнадзора ограничить к ней доступ пользователей.

В ведомстве пояснили, что речь идёт о нескольких видеороликах, размещённых на YouTube и в соцсети «Одноклассники». В них утверждается, что COVID-19 представляет собой генно-модифицированное биологическое оружие, якобы специально созданное для чипирования населения и установления глобального мирового порядка, а также для уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации. Кроме того, в роликах говорится, что распространение коронавируса может быть спрогнозировано путём нумерологических расчётов.

На сайте ведомства подчёркивается , что информация об искусственном создании COVID-19 не подтверждена ни властями РФ, ни Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее NEWS.ru писал, что за фейки о коронавирусе был оштрафован североосетинский оперный певец Вадим Чельдиев. Он утверждал, что пандемия COVID-19 является выдумкой, с помощью которой власти стремятся закрепостить население страны.