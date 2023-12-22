Гозмана заподозрили в распространении фейков о российской армии В отношении Гозмана возбудили дело по статье о фейках против ВС РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следователи возбудили в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) уголовное дело по статье о фейках против ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В случае признания вины, подозреваемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В отношении Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), — сообщил собеседник агентства.

По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация в социальных сетях «искаженных утверждений» о руководстве РФ и российской армии в ходе специальной военной операции. Отмечается, что публикации Гозмана прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование. Эксперты признали. что в тексте содержится намеренное искажение информации о ходе СВО.

30 августа 2022 года суд признавал Гозмана виновным по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Речь шла о его посте в соцсетях, где он сравнил Сталина и Гитлера. Тогда он был арестован на 15 суток.

13 сентября Гозмана вновь задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, где он отбывал 15 суток административного ареста из-за поста в соцсетях. На следующий день его признали виновным в еще одном публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Согласно материалам дела, политик сравнил действия военнослужащих НКВД и Смерша с действиями подразделений гестапо и СС во время Второй мировой войны. Поводом для высказывания стал выход телевизионного сериала «Смерш». После отбытия очередного ареста 29 сентября 2022 года Леонид Гозман покинул Россию.