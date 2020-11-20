Эпидемиолог: говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России рано

https://static.news.ru/photo/bf7e63fa-2b0f-11eb-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Считать, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась, рано. Тем не менее позитивные перемены есть, заявила замдиректора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Определённая тенденция к началу стабилизации в целом по России наметилась, однако говорить о наступлении фазы стабилизации пока преждевременно. Кроме того, фаза стабилизации — это волнообразный процесс, течение которого характеризуется колебаниями уровня заболеваемости, — цитирует Плоскиреву РИА Новости.

По состоянию на 20 ноября в стране впервые выявлено свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса — 24 318. Это рекордный показатель за всё время пандемии. В общей сложности число заражённых достигло 2 039 926.

Из них за сутки выздоровели 24 758 (1 551 414 за весь период), а скончались 461 (35 311). Сейчас под наблюдением медиков находится 453 201 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Плоскирева выступила за массовую вакцинацию населения, которая, по её мнению, приведёт к снижению заболеваемости.