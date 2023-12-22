«Готовят охоту на пушечное мясо»: военкор о мобилизации на Украине Военкор Коц: власти Украины готовят масштабную охоту на подлежащих призыву в ВС

Фото: Edgar GutiÃrrez/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины готовят масштабную охоту на подлежащих призыву граждан страны, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он прокомментировал заявление Минобороны Украины о том, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число солдат будет набрано любыми способами.

ВСУ готовят масштабную охоту на пушечное мясо. <...> Способов осталось откровенно немного. Мужики попрятались по домам, потому что потенциальных водителей «Леопардов» отлавливают на улицах как бродячих псов. <...> Добровольцев практически нет, так как идейных по большей части уже повыбили. <...> Остаются студенты вузов, которых пока не призывают. Свою молодежь Киев еще жалеет. Но возможностей для маневра остается все меньше и меньше, — написал Коц.

По его словам, НАТО не торопится отправлять своих солдат на помощь ВСУ, а европейские страны не спешат «формировать из украинских беженцев полки и дивизии для отправки в зону боевых действий». Военкор также выразил уверенность, что ни украинские депутаты, ни их сыновья, ни работники военкоматов на фронт не отправятся.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный предложил правительству страны мобилизовать еще около 450 тысяч граждан. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его представить аргументы в пользу принятия такого решения, а также определить критерии лиц, которые не попадут под призыв.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что власти страны не могут отказаться от принудительной мобилизации. Он объяснил это ситуацией на фронте, которая требует поддержания численности войск.