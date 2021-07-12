«Готовность на любые жертвы»: Песков о понимании патриотизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал патриотов России объединиться вокруг своей страны и президента в нынешних сложных условиях и не считаться с тем, кто является большим патриотом. По его словам, которые приводит РИА Новости, значение этого понятия вполне однозначно.

Никакого двойного прочтения у слово «патриотизм» нет. Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны , когда это требуется. Вот это и есть патриотизм, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что хорошо знает телеведущего Ивана Урганта и считает его большим патриотом России, несмотря на то, что Ургант временно покинул Россию с началом действий на Украине. Пресс-секретарь призвал не клеветать на людей и не записывать их в пятую колонну. Представитель Кремля подчеркнул, что среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине в связи со специальной военной операцией, однако они, по его мнению, не являются врагами государства.

В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в последнее время произошла переоценка самого понятия «патриотизм». Он подчеркнул, что считает трусами, а не патриотами людей, которые уехали из России «в момент нестабильности якобы в отпуск», а затем вернулись обратно «в момент спокойствия на политической сцене». Самого же Пескова Кадыров обвинил в наличии у него «несозревшей шкалы приоритетов».