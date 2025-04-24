Готовлю за 15 минут — радует неделями! Мармелад-солнце из облепихи!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим облепиховый мармелад на агар-агаре — солнечное лакомство с пользой! Этот яркий мармелад сочетает кисловатую свежесть облепихи и мягкую желейную текстуру. Без искусственных красителей — только натуральный цвет и максимум витаминов!

Протрите через сито 500 г промытой облепихи (свежей или замороженной), чтобы получить 300 мл чистого сока. Смешайте с 200 г сахара и доведите до кипения. В 50 мл холодной воды растворите 10 г агар-агара, влейте в кипящий сок, помешивая. Варите 2 минуты, затем разлейте по формочкам.

Через 2 часа при комнатной температуре мармелад застынет. Перед подачей обваляйте кусочки в сахарной пудре — она подчеркнет природную кислинку.

Совет: для пикантного акцента добавьте в сок 1/2 ч. л. имбиря или апельсиновой цедры. Храните в холодильнике до 2 недель.

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