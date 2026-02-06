Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю волшебные сырные «шарики» — гужеры. Хрустящие снаружи, пустые внутри, с ароматом пармезана. Объедение!

Фото: D-NEWS.ru
Гужеры хороши в любой роли: как изысканная закуска, как альтернатива хлебу к сырному супу или просто как самостоятельная нежная выпечка к утреннему кофе. Они универсальны и безупречны.

В кастрюле среднего размера соединяю 200 мл молока (или воды), 100 г сливочного масла, 1/4 ч. л. соли и 1/4 ч. л. черного перца. Довожу до активного кипения на среднем огне.

Убавляю огонь до минимума и сразу, одним движением, всыпаю 150 г просеянной муки. Быстро и энергично начинаю мешать ложкой или лопаткой. Мешу около 1-2 минут, пока тесто не соберется в гладкий шар и не начнет слегка отставать от стенок кастрюли. Снимаю с огня.

Сразу добавляю 150 г сыра, натертого на крупной терке (идеально Грюйер, Эмменталь или пармезан). Хорошо перемешиваю. Даю массе остыть 5-7 минут, чтобы не сварить яйца.

Вбиваю по одному 4 яйца, каждый раз тщательно вымешивая тесто до полной однородности, прежде чем добавить следующее. Готовое тесто должно быть гладким, блестящим и тягучим, медленно сползать с ложки.

Духовку разогреваю до 200°C. Противень застилаю пергаментом. Двумя мокрыми ложками или из кондитерского мешка формирую небольшие шарики теста (размером с грецкий орех) на расстоянии друг от друга.

Ставлю в духовку на 10 минут при 200°C, затем, не открывая дверцу, уменьшаю температуру до 180°C и выпекаю еще 15-20 минут до глубокого золотистого цвета. Не открывайте духовку в первые 15 минут! Готовые гужеры достаю и сразу протыкаю бок зубочисткой, чтобы выпустить пар и они не стали влажными внутри.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
