14 ноября 2025 в 14:22

Готовлю слоеную курочку в скандинавском стиле — получаем сочное мясо с простыми ингредиентами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Секрет этой курицы — в слоеной структуре. Сметана пропитывает мясо, помидоры дают сок, а сыр образует хрустящую корочку, которая не дает влаге испариться.

Для этого простого и вкусного блюда мне понадобится: куриные грудки (2 шт.), сметана (200 г), крупный помидор (1 шт.), твердый сыр (150 г), соль, перец, прованские травы.

Куриные грудки разрезаю вдоль пополам, чтобы получилось 4 тонких филе. Слегка отбиваю их через пищевую пленку — это важно для равномерного приготовления и сочности. Получившиеся отбивные солю, перчу с обеих сторон и выкладываю в форму для запекания. Сметану смешиваю с прованскими травами и густо смазываю ею каждую куриную порцию. Помидор нарезаю тонкими кружочками и раскладываю поверх сметанного слоя. Сыр натираю на крупной терке и обильно посыпаю им будущее блюдо. Отправляю форму в разогретую до 200°C духовку на 25-30 минут. Ориентируюсь на золотистую сырную корочку. Подаю горячей с любым гарниром: рис, гречка или свежие овощи отлично дополнят нежную курицу.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
еда
мясо
рецепты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
