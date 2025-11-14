Готовлю печень так, что не отличить от нежного мяса — вот наш семейный рецепт сытного салата

Секрет идеального печеночного салата — в правильной подготовке печени. Быстрая обжарка до румяности сохраняет сочность и убирает любую горечь.

Для салата мне понадобится печень (400 г), лук (1 шт.), морковь (1 шт.), маринованные огурцы (2-3 шт.), вареные яйца (3-4 шт.), сыр (100 г), майонез, соль, перец.

Печень промываю, очищаю от пленок и нарезаю небольшими кусочками. Быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки — важно не пересушить. Отдельно пассерую нарезанный лук и натертую морковь до мягкости. Печень измельчаю в блендере или мелко нарезаю. Также мелко рублю яйца и маринованные огурцы. Сыр натираю на средней терке. Собираю салат слоями: 1) печень, смазанная майонезом; 2) лук с морковью; 3) маринованные огурцы; 4) яйца, смазанные майонезом; 5) сырный слой. Даю салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа. При желании можно украсить зеленью.

