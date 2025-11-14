Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:22

Готовлю печень так, что не отличить от нежного мяса — вот наш семейный рецепт сытного салата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секрет идеального печеночного салата — в правильной подготовке печени. Быстрая обжарка до румяности сохраняет сочность и убирает любую горечь.

Для салата мне понадобится печень (400 г), лук (1 шт.), морковь (1 шт.), маринованные огурцы (2-3 шт.), вареные яйца (3-4 шт.), сыр (100 г), майонез, соль, перец.

Печень промываю, очищаю от пленок и нарезаю небольшими кусочками. Быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки — важно не пересушить. Отдельно пассерую нарезанный лук и натертую морковь до мягкости. Печень измельчаю в блендере или мелко нарезаю. Также мелко рублю яйца и маринованные огурцы. Сыр натираю на средней терке. Собираю салат слоями: 1) печень, смазанная майонезом; 2) лук с морковью; 3) маринованные огурцы; 4) яйца, смазанные майонезом; 5) сырный слой. Даю салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа. При желании можно украсить зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
еда
рецепты
салаты
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.