04 марта 2026 в 14:50

Готовлю морковный пирог со сметанно-сливочным кремом — рецепт нежного десерта. Влажный, ароматный и не приторный

Фото: D-NEWS.ru
Ищете десерт, который можно считать полезным? Этот морковный пирог — отличный вариант. Морковь, орехи и меньше сахара, чем в большинстве тортов, делают его удачным компромиссом.

Две средние моркови очищаю и натираю на мелкой терке. Два яйца взбиваю со 150 г сахара до легкой пены, затем вливаю 100 мл растительного масла и добавляю тертую морковь, тщательно перемешиваю. Просеиваю 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и 0,5 ч. л. корицы, всыпаю в тесто и добавляю 50-70 г измельченных грецких орехов (несколько оставляю для украшения).

Тесто перекладываю в форму и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до сухой зубочистки. Полностью остужаю корж. Для крема 150 мл холодных сливок взбиваю до устойчивых пиков, затем добавляю 200 г сметаны и 4 ст. л. сахара, снова взбиваю до пышности. Готовым кремом покрываю остывший пирог и украшаю оставшимися грецкими орехами.

Дмитрий Демичев
