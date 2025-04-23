Вкус как у дорогих конфет! Обалденный мармелад из свеклы — быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим удивительный свекольный мармелад! Кто бы мог подумать, что обычная свекла способна превратиться в изысканный десерт? Этот мармелад — настоящая вкусовая магия: сладкий, с легкой терпкостью и глубоким послевкусием.

Для его приготовления вам понадобятся: 1 кг свеклы, 450 г сахара, 5 г пектина, 10 мл винной кислоты и немного глюкозы.

Начните с приготовления свекольного сока. Очистите свеклу от кожуры и нарежьте небольшими кусочками произвольной формы. Поместите половину свеклы в чашу кухонного комбайна, добавьте 60–80 мл воды и измельчите. Процедите полученную массу через мелкое сито, можно использовать марлю для дополнительной фильтрации. Повторите процесс со второй половиной свеклы. В результате у вас должно получиться 1750 мл свекольного сока.

Перелейте сок в кастрюлю и выпарите до объема 700 мл. Подготовьте форму с высокими бортиками (не менее 1,5 см), застелите вощеной бумагой. Смешайте 2 столовые ложки сахара с пектином и добавьте в сок, тщательно перемешайте венчиком. Затем введите оставшийся сахар и глюкозу, поставьте кастрюлю на огонь.

При непрерывном помешивании доведите смесь до температуры ровно 108 градусов — это критически важно для правильного застывания мармелада. Как только нужная температура будет достигнута, добавьте винную кислоту и перемешайте. Перелейте смесь в подготовленную форму и дайте застыть.

Застывший мармелад нарежьте кубиками, обваляйте в сахаре или сахарной пудре. Подавайте как необычное и полезное лакомство, которое особенно актуально в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусный шоколадный мармелад дома.