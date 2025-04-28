Готовивший теракт в российском городе получил 18 лет колонии ФСБ: готовившего теракт против главы оборонного завода приговорили к 18 годам

Россиянина, готовившего убийство руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса, приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Соответствующий приговор вынес Центральный окружной военный суд. Также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Известно, что задержание россиянина произошло осенью 2023 года. Он был участником запрещенной в РФ украинской террористической организации и намеревался убить руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса с помощью самодельного взрывного устройства. После преступления он планировал выехать через третьи страны на территорию Украины для участия в боевых действиях против России.

В отношении него было возбуждено уголовные дела за подготовку к террористическому акту, а также за участие в деятельности террористической организации.