Россиянина, готовившего убийство руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса, приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Соответствующий приговор вынес Центральный окружной военный суд. Также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Известно, что задержание россиянина произошло осенью 2023 года. Он был участником запрещенной в РФ украинской террористической организации и намеревался убить руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса с помощью самодельного взрывного устройства. После преступления он планировал выехать через третьи страны на территорию Украины для участия в боевых действиях против России.
В отношении него было возбуждено уголовные дела за подготовку к террористическому акту, а также за участие в деятельности террористической организации.