Россиянина приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта в Курске Военный суд приговорил жителя Курска к 15 годам колонии за подготовку теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд приговорил Рамазана Муртозова к 15 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта на территории торгового центра или железнодорожного вокзала в Курске, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Следствие доказало, что мужчина был завербован СБУ и планировал совершить взрыв в общественном пространстве в городе. Осужденный признал свою вину.

Путем частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. <...> Приговор на данный момент не обжалован, — рассказали в военном суде.

Кроме этого, суд обязал Муртозова выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Также в качестве наказания ему назначили ограничение свободы на срок 1,5 года.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Александра Бобровицкого к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры в Брянской области. Треть этого срока украинец проведет в тюрьме, а оставшееся наказание будет отбывать в колонии. Кроме того, Боровицкому был назначен штраф в размере 550 тысяч рублей.