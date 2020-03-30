https://static.news.ru/photo/ba54c0c8-7254-11ea-9733-fa163e074e61_660.jpg Адиля Котовская Фото: РИА Новости

Ведущий специалист Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Адиля Котовская, которая принимала участие в подготовке полёта Юрия Гагарина, умерла в возрасте 92 лет в Москве в воскресенье, 29 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе института.

Котовская родилась в городе Самарканд Узбекской ССР 22 октября 1927 года.

Она окончила первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело» и пошла в аспирантуру при кафедре нормальной физиологии.

После окончания аспирантуры в 1955 году она перешла на работу Научно-исследовательский испытательный институт авиационной медицины ВВС.

Котовская участвовала в отборе и подготовке космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и других, а также членов экипажей космических кораблей «Восток», «Восход» и «Союз».

Как ранее писал NEWS.ru, супруга первого космонавта Юрия Гагарина Валентина скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).