Намазка из творога превосходно сочетается с хлебом, поджаренными тостами и блинами. Делимся простым рецептом намазки с зеленью, которую можно приготовить за пять минут.
Ингредиенты
- Творог (любой жирности) — 200 г
- Сметана (любой жирности) — 120 г
- Свежая зелень (кинза, петрушка, укроп, лук, мята) — несколько стеблей
- Соль — щепотка (необязательно)
Способ приготовления
Промойте и мелко нашинкуйте зелень.
Творог выложите в емкость, разминайте вилкой, пока консистенция не станет однородной.
Добавьте сметану и соль (по желанию), перемешайте.
Всыпьте зелень, перемешивайте до однородности.
Намазка с зеленью готова! Подавайте к столу или дайте настояться в холодильнике.
Ранее мы рассказали, как приготовить форшмак — еврейскую намазку из сельди.
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