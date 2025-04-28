Представьте: теплый вечер, мангал потрескивает, в воздухе витает аромат дыма и специй. На решетке — окунь, свежий, ароматный, только что с огня. Нет блюда, которое лучше передавало бы дух весеннего отдыха и простого, но настоящего удовольствия от еды на природе. Попробуйте приготовить рыбу на мангале по пошаговому рецепту от NEWS.ru!