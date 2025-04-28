Представьте: теплый вечер, мангал потрескивает, в воздухе витает аромат дыма и специй. На решетке — окунь, свежий, ароматный, только что с огня. Нет блюда, которое лучше передавало бы дух весеннего отдыха и простого, но настоящего удовольствия от еды на природе. Попробуйте приготовить рыбу на мангале по пошаговому рецепту от NEWS.ru!

Ингредиенты

Окунь без головы — 3 штуки

Чесночные дольки — 3 штуки

Соль — по вкусу

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ

Лимон — 1 штука

Масло оливы — 45 мл

Черный перец — по вкусу

Любимая смесь трав — чайная ложка

Способ приготовления

  1. Чеснок измельчить. Добавить его в мисочку с маслом. Сюда же выжать лимонный сок и всыпать специи.
  2. В окуне проделать несколько надрезов. Оставить тушки в миске на несколько часов. Важно, чтобы блюдо находилось в холоде.
  3. Разогреть мангал. Угли должны быть горячими, но без сильного пламени.
  4. Жарить рыбу лучшего всего на решетке — по 5–7 минут с каждой стороны.

Также предлагаем приготовить мясной салат с хрустящими овощами.

Читайте также:

Пироги с яблоками: семь идей для рачительных хозяек

Семь лучших рецептов пирогов с яблоками: готовим «Три стакана» и шарлотки

Маковый пирог со сметанной заливкой: пошаговый рецепт

Готовим торт «Прага» по ГОСТу: классический рецепт шоколадного десерта

Готовим пирожное наполеон с ягодами: рецепт изысканного нежного десерта

 