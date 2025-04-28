Представьте: теплый вечер, мангал потрескивает, в воздухе витает аромат дыма и специй. На решетке — окунь, свежий, ароматный, только что с огня. Нет блюда, которое лучше передавало бы дух весеннего отдыха и простого, но настоящего удовольствия от еды на природе. Попробуйте приготовить рыбу на мангале по пошаговому рецепту от NEWS.ru!
Ингредиенты
Окунь без головы — 3 штуки
Чесночные дольки — 3 штуки
Соль — по вкусу
Лимон — 1 штука
Масло оливы — 45 мл
Черный перец — по вкусу
Любимая смесь трав — чайная ложка
Способ приготовления
- Чеснок измельчить. Добавить его в мисочку с маслом. Сюда же выжать лимонный сок и всыпать специи.
- В окуне проделать несколько надрезов. Оставить тушки в миске на несколько часов. Важно, чтобы блюдо находилось в холоде.
- Разогреть мангал. Угли должны быть горячими, но без сильного пламени.
- Жарить рыбу лучшего всего на решетке — по 5–7 минут с каждой стороны.
Также предлагаем приготовить мясной салат с хрустящими овощами.
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