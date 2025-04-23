Ищете изысканную, но простую в приготовлении закуску? Эти печеные томаты с нежной сырно-грибной начинкой станут украшением любого стола и покорят ваших гостей!
Ингредиенты (на 4 порции):
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Крупные томаты — 8 шт.
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Шампиньоны — 200 г
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Сливочный сыр (типа Филадельфия) — 150 г
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Твердый сыр — 50 г
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Чеснок — 2 зубчика
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Зелень петрушки — 3 веточки
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Оливковое масло — 2 ст. л.
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Соль, перец — по вкусу
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Сушеный тимьян — 1/2 ч. л.
Приготовление:
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Томаты вымойте, срежьте верхушки и аккуратно выньте мякоть ложкой.
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Грибы мелко нарежьте, обжарьте с чесноком на оливковом масле 5 минут.
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Смешайте грибы со сливочным сыром, половиной тертого твердого сыра, рубленой зеленью, солью и перцем.
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Наполните томаты начинкой, посыпьте оставшимся сыром и тимьяном.
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Выпекайте 15–20 минут при 180°C до румяной корочки.
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