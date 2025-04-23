Ищете изысканную, но простую в приготовлении закуску? Эти печеные томаты с нежной сырно-грибной начинкой станут украшением любого стола и покорят ваших гостей!

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Крупные томаты — 8 шт.

  • Шампиньоны — 200 г

  • Сливочный сыр (типа Филадельфия) — 150 г

  • Твердый сыр — 50 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Зелень петрушки — 3 веточки

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Сушеный тимьян — 1/2 ч. л.

Приготовление:

  1. Томаты вымойте, срежьте верхушки и аккуратно выньте мякоть ложкой.

  2. Грибы мелко нарежьте, обжарьте с чесноком на оливковом масле 5 минут.

  3. Смешайте грибы со сливочным сыром, половиной тертого твердого сыра, рубленой зеленью, солью и перцем.

  4. Наполните томаты начинкой, посыпьте оставшимся сыром и тимьяном.

  5. Выпекайте 15–20 минут при 180°C до румяной корочки.

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