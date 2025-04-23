Сосиски из магазина давно не беру — делаю свои, и вкус в разы лучше! Домашние молочные сосиски получаются нежными, ароматными и без лишних добавок. Особенно удобно формировать их в силиконовой форме — все просто, аккуратно и без мороки.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;

  • сливки (холодные) — 100 мл;

  • яичный белок — 1 шт.;

  • соль — 1 ч. л.;

  • сахар — щепотка;

  • специи по вкусу (мускатный орех, чеснок и др.).

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте кусочками.

  2. В чаше блендера соедините филе, сливки, белок, соль, сахар и специи.

  3. Взбейте все до абсолютно гладкой однородной массы.

  4. Разложите фарш по ячейкам силиконовой формы для сосисок, плотно утрамбуйте.

  5. Поставьте форму в морозильник минимум на два часа, а лучше на ночь.

  6. Замороженные сосиски достаньте из формы и сразу опустите в кипящую воду.

  7. Варите 10–12 минут после закипания до полной готовности.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.