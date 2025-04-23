Сосиски из магазина давно не беру — делаю свои, и вкус в разы лучше! Домашние молочные сосиски получаются нежными, ароматными и без лишних добавок. Особенно удобно формировать их в силиконовой форме — все просто, аккуратно и без мороки.
Ингредиенты:
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куриное филе — 500 г;
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сливки (холодные) — 100 мл;
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яичный белок — 1 шт.;
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соль — 1 ч. л.;
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сахар — щепотка;
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специи по вкусу (мускатный орех, чеснок и др.).
Приготовление:
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Куриное филе нарежьте кусочками.
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В чаше блендера соедините филе, сливки, белок, соль, сахар и специи.
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Взбейте все до абсолютно гладкой однородной массы.
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Разложите фарш по ячейкам силиконовой формы для сосисок, плотно утрамбуйте.
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Поставьте форму в морозильник минимум на два часа, а лучше на ночь.
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Замороженные сосиски достаньте из формы и сразу опустите в кипящую воду.
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Варите 10–12 минут после закипания до полной готовности.
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