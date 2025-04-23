Готовим молочные сосиски без мороки: рецепт — проще некуда, вкус волшебный!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сосиски из магазина давно не беру — делаю свои, и вкус в разы лучше! Домашние молочные сосиски получаются нежными, ароматными и без лишних добавок. Особенно удобно формировать их в силиконовой форме — все просто, аккуратно и без мороки.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

сливки (холодные) — 100 мл;

яичный белок — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — щепотка;

специи по вкусу (мускатный орех, чеснок и др.).

Приготовление:

Куриное филе нарежьте кусочками. В чаше блендера соедините филе, сливки, белок, соль, сахар и специи. Взбейте все до абсолютно гладкой однородной массы. Разложите фарш по ячейкам силиконовой формы для сосисок, плотно утрамбуйте. Поставьте форму в морозильник минимум на два часа, а лучше на ночь. Замороженные сосиски достаньте из формы и сразу опустите в кипящую воду. Варите 10–12 минут после закипания до полной готовности.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.