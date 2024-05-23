Готовим аргентинский фасолевый суп по оригинальному рецепту

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Готовим аргентинский фасолевый суп

Аргентинский фасолевый суп понравится тем, кто любит деликатесы с ярко выраженным вкусом. Делимся классическим рецептом национального блюда аргентинцев.

Ингредиенты

Фасоль — 250 г.

Бульон куриный — 2 л.

Сок томатный — 0,5 л.

Бекон — 120–130 г.

Лук — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Сельдерей — 2 стебля.

Паста томатная — 2 ст. л.

Чили молотый — 1 ст. л.

Соль — на свое усмотрение.

Перец — на свое усмотрение.

Паприка — на свое усмотрение.

Орегано — на свое усмотрение.

Способ приготовления

Залейте фасоль водой и замачивайте 6–8 часов. Затем переложите в бульон. Поставьте на слабый огонь и варите 2,5 часа. Долейте сок.

Жарьте, помешивая, бекон до золотистой корочки. Нашинкуйте сельдерей и лук, порежьте морковку четвертинками, а чеснок — мелкими слайсами. Положите к бекону и жарьте до мягкости на среднем огне. Влейте томатную пасту, посыпьте приправами.

Переложите зажарку в бульон. Варите еще 1 час, не забывая помешивать.

Аргентинский фасолевый суп готов! Следуя национальным традициям, ешьте его горячим.

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