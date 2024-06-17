Готовили взрыв суда: что известно о террористах, убитых в СИЗО Ростова

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

В воскресенье, 16 июня, заключенные СИЗО-1 Ростова-на-Дону, часть которых судили по террористическим статьям, взяли в заложники сотрудников ФСИН. После захода на территорию СИЗО спецназа, сообщила ФСИН, все участники захвата были убиты, взятые ими в плен сотрудники освобождены. Что известно о напавших на сотрудников изолятора — в материале NEWS.ru.

Что произошло в ростовском СИЗО-1

Утром 16 июня заключенные СИЗО-1 Ростова-на-Дону захватили в заложники сотрудников ФСИН. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», один из захваченных — 23-летний младший инспектор учреждения Виктор Кончаков. Второй — начальник оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александр Богма. Как утверждает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», высокопоставленный сотрудник тюремного главка прибыл в изолятор «договориться с террористами», но «в последующем также угодил в заложники».

Захватчики записали несколько видео из СИЗО, на которых видны флаг Исламского государства (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и другая террористическая атрибутика. Заключенные были вооружены ножами и заточками. Участники бунта заявляли, что «мстят за братьев, которых незаконно сажают». Один из заложников говорил на видео, что арестанты «настроены серьезно».

Заключенные потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора, но силовики провели штурм СИЗО и освободили заложников. Ближе к полудню 16 июня во ФСИН заявили, что все участники захвата убиты.

После штурма СИЗО близкий к силовикам Telegram-канал «112» опубликовал жесткое видео с трупами шести заключенных, которые, как утверждается в публикации, участвовали в захвате в заложники сотрудников ФСИН. Трое из убитых лежат лицом вниз, при этом как минимум у двоих руки за спиной закованы в наручники.

СК по факту случившегося завел уголовное дело о захвате заложников.

Фото: Росгвардия

Что известно о захвативших заложников

Telegram-канала Baza ранее назвал фамилии пятерых из шести арестантов, взявших в заложники сотрудников ФСИН в Ростове-на-Дону. Среди них указаны Сайпудинов М. Ш., осужденный за грабеж и разбой, и Камнеев Д. В., которого посадили за участие в экстремистской организации.

Также в списке фигурируют три человека, осужденных за теракт и участие в террористической организации, — Цицкиев А. М., Гиреев Т. М. и Акиев Ш. А. Как утверждает Telegram-канал SHOT, трое этих граждан «завербовали еще троих заключенных в СИЗО» и планировали побег несколько месяцев.

«В прошлом году Акиев, Цицкиев и Гиреев приехали в Черкесск, где, по данным следствия, вступили в переписку с участником ИГ и готовились к теракту в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии — приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства, собрали его, также приобрели два пистолета Макарова и автомат Калашникова. Но теракт осуществить не смогли — их задержали в 2022 году», — говорится в публикации SHOT. В марте 2024 года Акиев и Гиреев получили 18 лет лишения свободы, а Цицкиев — 18 лет и 6 месяцев.

Как уточнила в разговоре с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, Шамилю Акиеву было 27 лет, он родился в Ингушетии, но последние годы жил в Карачаево-Черкесии. Молодой человек не имел семьи и работы. Азамату Цицкиеву было 26 лет, он также уроженец Ингушетии. По словам правозащитницы, он был женат. Тамерлану Гирееву было 37 лет, он родился в Грозном, у него двое детей, с которыми он не проживал.

Меркачева добавила, что Акиев, Гиреев и Цицкиев ранее были судимы, до задержания в 2022 году они жили в Черкесске в одной квартире.

Шестым убитым в ростовском СИЗО заключенным мог быть некий Малик Гандалоев — про него в своем посте пишет военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, это 23-летний студент Астраханской государственной медицинской академии. В феврале 2023 года он «оставил записку с угрозами мести на пути „джихада“ и отправился воевать против „неверных“ в Ингушетию вместе с двумя членами „джамаата“ — родным братом Рамазаном и Арсеном Гаммадовым».

По словам военкора, 22 марта 2024 года Гандалоева задержали сотрудники спецназа МВД в Сунженском районе Ингушетии. Как уточняет Baza, на месте силовики нашли тайник со взрывчаткой. Тогда на Гандалоева завели уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ. Члены семьи характеризуют Малика как начитанного и спокойного.

«То, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он на отлично учился в школе. Мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям, постоянно книги читал, учился. Поступил в институт, [сдав экзамены] на отлично», — рассказал родственник Гандалоева.

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

Как террористам удалось захватить заложников в СИЗО

Работники учреждения, по данным местных СМИ, жаловались на нехватку кадров в охране изолятора. Эту информацию подтвердил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников: по его данным, персонал изолятора недоукомплектован на 30%. При этом за несколько дней до захвата заложников в ростовском управлении ФСИН отчитывались о новейших системах видеонаблюдения в СИЗО-1 и «лучших сотрудниках» в региональном главке.

Как заявила NEWS.ru Ева Меркачева, причинами, по которым стал возможен захват заложников в ростовском СИЗО, могли стать нехватка сотрудников и переполненность учреждения.

«Одна из главных [причин] — конечно, особенности региона. Он тяжелый сам по себе, там военный окружной суд ежедневно рассматривает по несколько террористических дел. Вот это прям беда. И там перелимит в СИЗО. Конкретно в этом изоляторе свыше 300 „лишних“ заключенных было. И представьте, когда большое количество заключенных, при этом нехватка сотрудников, все пробелы безопасности», — говорит Меркачева.

Также она отметила, что случившееся 16 июня должно стать поводом для «грандиозных изменений» в отношении заключенных, содержащихся в СИЗО за тяжкие преступления. Как предполагает правозащитница, террористам удалось завербовать кого-то из сотрудников, чтобы получить запрещенную символику, ножи и другие предметы для захвата заложников.

«Плюс нам всегда говорили, что террористы содержатся особо, но мы всего этого не увидели», — резюмировала член СПЧ.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Что будет с телами убитых террористов

Как рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев, тела убитых заключенных не передадут родственникам. По его словам, согласно законодательству РФ террористы подлежат отдельному захоронению, а место их захоронения не разглашается.

«Согласно Федеральному закону „О погребении и похоронном деле“ погибшие при пресечении террористического акта террористы подлежат отдельному захоронению, а место их захоронения не подлежит разглашению», — подчеркнул Русяев.

Тела убитых при штурме не передадут родственникам для погребения, их захоронят на засекреченных участках. Такой порядок, по словам юриста, действует для «предотвращения возможности героизации и увековечивания памяти террористов» как «элемент комплексной системы противодействия идеологии терроризма».

Что происходило после захвата заложников в СИЗО

После штурма в СИЗО-1 начались обыски. Вскоре силовики сообщали про изъятие «запрещенных предметов, в том числе средств мобильной связи, бытовых предметов».

Как писал Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники, флаг ИГ и повязки c террористической символикой, которые использовали захватчики заложников, могли попасть в изолятор под видом полотенец. А ножи и заточки террористы «забрали у других заключенных». В публикации также говорится, что у родственников убитых арестантов прошли обыски, силовики искали «тех, кто мог передать такие посылки в СИЗО». Об обысках у родственников также писал Telegram-канал Mash.

СК начал проверку сотрудников изолятора, чтобы выяснить, были ли среди них пособники захватчиков заложников. По данным юриста Ильи Русяева, санкции за содействие террористам (ч. 5 ст. 33 УК РФ) или организацию захвата заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ) предусматривают до 20 лет лишения свободы. Содействие же путем вербовки, вовлечения или финансирования может обернуться пожизненным заключением.

По данным RT, прокуратура проверит действия силовиков во время штурма изолятора и законность применения оружия.

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