В РПЦ заступились за полицейских, заказавших бронепластины с иконами Госзакупки бронепластин с иконами в РПЦ объяснили княжеской традицией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закупка хозяйственным управлением МВД по Москве бронированных панелей с иконами объясняется княжеской традицией наносить подобные изображения на амуницию в качестве оберегов, рассказал Daily Storm зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что в таком решении «нет язычества», ведь ранее святых наносили на шлемы, используемые как броня.

На шлемы, которые тоже используются как броня, изображение икон наносилось. Поэтому никакого язычества тут нет, они не используются как обереги, — заявил Кипшидзе.

Ранее на сайте госзакупок появилась заявка хозяйственного управления МВД по Москве на приобретение 111 бронированных панелей с изображениями святых. На омуницию необходимо нанести иконы Архангела Михаила, Георгия Победоносца и Казанскую икону Божией Матери, а также молитвы. Бронепанель призвана обеспечивать защиту от выстрела из пистолета и осколков.

1 марта стало известно, что власти Санкт-Петербурга закупили изысканные сувениры на средства из госбюджета для того, чтобы вручить их в качестве подарков партнерам и гостям из других государств. В числе подарков значились гербовые ручки, визитницы с видами города, малахитовые четки и золоченые икорницы.