«Госуслуги» закрыли запись на вакцинацию от COVID в Москве

Портал «Госуслуги» закрыл запись на вакцинацию от коронавируса в Москве и Подмосковье. В работе сервиса произошёл сбой, пишет Telegram-канал «Подъём».

Уточняется, что при попытке записаться на вакцинацию в выбранной поликлинике пользователи получали уведомления о том, что «в выбранном регионе услуга „Запись на приём к врачу“ временно недоступна». В других же случаях выбрать медицинскую организацию удавалось, однако всплывало предупреждение, что медицинской должности для записи через портал тоже нет.

В то же время в службе поддержки портала рекомендовали почитать о вакцинации на специальной информационной странице и повторить попытку записи позднее. Там отметили, что в последнее время число соответствующих запросов сильно увеличилось, из-за чего в работе портала могут происходить сбои.

Стоит заметить, что подобный сбой происходит уже не в первый раз. Ранее уже происходили подобные случаи. Тогда в Минцифры NEWS.ru объяснили сбой проведением работ по добавлению новых сервисов.