«Госуслуги» массово аннулировали и сократили действие QR-кодов о вакцинации

Портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это связано со вступлением в силу сертификата нового образца.

До настоящего времени срок действия сертификата составлял год с момента получения гражданином второго компонента вакцины. Теперь же он сокращён до шести месяцев. QR-коды аннулированы у тех россиян, которые прошли процедуру вакцинации более полугода назад.

Приказ Минздрава России о выдаче сертификатов нового образца вступил в силу 8 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сертификат будет формироваться в электронном виде на русском и английском языках в течение трёх дней после вакцинации. Его также можно будет получить и в бумажном виде. Они будут содержать основные данные об обладателе, а также сведения о вакцинации. Сертификаты, сформированные до изменений, будут автоматически переоформляться до 1 марта 2022 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти все регионы России ввели QR-коды для посещения общественных мест в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. По её словам, ситуация по COVID осложнилась в десяти регионах.