https://static.news.ru/photo/5f7befa2-db71-11e9-95ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Самарин Евгений/АГН «Москва»

Институт развития Интернета совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) провёл опрос, который показал, что сервисы госуслуг и онлайн-образования стали самыми востребованными у россиян.

Около 35% опрошенных заявили, что получение госуслуг онлайн является необходимым сервисом, это, в свою очередь, говорит о его востребованности у населения.

29% респондентов отметили сервисы онлайн-продажи и доставки лекарств. И 26% назвали важными сервисы по дистанционному образованию.

Кроме того, участники опроса назвали сервисы для помощи гражданам с ограничениями по здоровью, телемедицину, доступ к собственной медицинской карте, поиск правовой информации.

Как ранее писал News.ru, большая часть россиян (84%) не хочет, чтобы кто-либо был в курсе, что именно они делают в Интернете. Для этого пользователи применяют разные методы защиты.