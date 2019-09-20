Институт развития Интернета совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) провёл опрос, который показал, что сервисы госуслуг и онлайн-образования стали самыми востребованными у россиян.
Около 35% опрошенных заявили, что получение госуслуг онлайн является необходимым сервисом, это, в свою очередь, говорит о его востребованности у населения.
29% респондентов отметили сервисы онлайн-продажи и доставки лекарств. И 26% назвали важными сервисы по дистанционному образованию.
Кроме того, участники опроса назвали сервисы для помощи гражданам с ограничениями по здоровью, телемедицину, доступ к собственной медицинской карте, поиск правовой информации.
Как ранее писал News.ru, большая часть россиян (84%) не хочет, чтобы кто-либо был в курсе, что именно они делают в Интернете. Для этого пользователи применяют разные методы защиты.