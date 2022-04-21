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Общество

Госдума подготовила проект единого закона об иноагентах

15:46, 21 апреля 2022
Госдума подготовила проект единого закона об иноагентах Государственная дума РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Государственной думе подготовлен единый законопроект об иностранных агентах, в который войдут все действующие нормы и новые предложения, сообщил глава думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв в Telegram-канале. На данный момент положения об иноагентах закреплены в пяти федеральных законах, а Минюст ведёт одновременно четыре отдельных реестра иноагентов.

Комиссия представила сегодня законопроект, которым предлагается обобщить в едином документе и усовершенствовать уже действующие нормы законодательства об иноагентах, а также дополнить их новыми положениями, — сказал Пискарёв.

Ранее с инициативой разработать единый закон об иноагентах выступил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Депутат заявил, что тема будет обсуждаться в рамках профильной комиссии ГД.

Как отметил Луговой, работа над законодательным регулированием деятельности иностранных агентов будет одной из приоритетных задач комиссии по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России. 

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