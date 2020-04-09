Общество

Государство возместит затраты на эвакуацию россиян из-за границы

23:10, 09 апреля 2020

Правительство России утвердило правила выделения субсидий авиаперевозчикам, задействованным в эвакуации застрявших за границей туристов. Государство зарезервировало на выплаты 1,5 миллиарда рублей.

Власти компенсируют затраты на обслуживание рейсов, включая авиатопливо, горюче-смазочные материалы, аэропортовое и аэронавигационное сопровождение, зарплаты персонала и питание пассажиров. Перевозчики смогут попросить субсидию до 1 августа.

По информации ТАСС, в правительстве отметили, что компенсация в расчёте на одного пассажира не превысит «величину нормального тарифа экономического класса».

Как писал NEWS.ru, до конца авиаперевозчики вывезут граждан РФ из семи стран

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