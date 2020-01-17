https://static.news.ru/photo/fe77d502-39d2-11ea-adaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Годовые расходы государства на курильщиков в России составляют более 1,3 трлн рублей. Если бы все потребители отказались от курения, то госрасходы на здравоохранение снизились бы на 7,9%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Наталью Комарову.

По данным исследования центра, более 24% смертей у мужчин связаны с курением, у женщин — 5,1%, из них 2,7% — от пассивного курения.

В октябре 2019 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия теряет около 2% ВВП из-за ранней смерти курильщиков, так как курение сокращает годы жизни у мужчин на девять лет, а у женщин на 5,6 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Шереметьево для пассажиров открылись изолированные помещения для курения. Работающие курилки пока есть ещё не во всех бизнес-залах. Известно, что на территории аэропорта их будет 14 и что они должны быть введены в строй в течение января.