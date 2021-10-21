«Государство противоречиво»: омбудсмен раскритиковала введение QR-кодов

QR-коды для ресторанов не помогут в борьбе с пандемией, сработает только их повсеместное введение. Люди будут прививаться, лишь когда сертификат потребуется везде: в общественном транспорте, в гостинице, при покупке одежды. Об этом заявила в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

Ситуация с вакцинацией в нашей стране действительно страшная, но за это ответственны не предприниматели! Государство противоречиво. Уже год мы слышим, как с утра Елена Малышева с Первого канала нам рассказывает, что прививки — не надо, маски носить не надо и это всё ерунда, потом мы видим государственные мероприятия, на которых люди без масок сидят и дистанцию не соблюдают. Почему люди должны прививаться, когда это не считает нужным делать даже Государственная дума? Это выглядит чудовищно! — сказала Татулова.

Она добавила, что заложниками ситуации становятся предприниматели: они не могут просчитать, когда это кончится. Их убытки государство и должно компенсировать, так как оно в ответе за происходящее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В пeриод с 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев Москвы станет возможно только при услoвии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и зaщитных масок. На период нерaбочих дней в столице приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Исключение сдeлают только для торговых точек по продаже лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необхoдимости.