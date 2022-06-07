Государство призвали заплатить за жильё IT-специалистов «Известия«: Ростех предложил оплачивать до 50% стоимости аренды жилья IT-специалистам

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры распространить льготы на всех специалистов отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах. В частности, предлагается компенсировать им 50% аренды стоимости жилья. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, госкорпорация предлагает субсидировать из региональных бюджетов от 30% до 50% стоимости аренды жилья для сотрудников IT-отрасли, не имеющих личной недвижимости. Авторы инициативы предлагают также установить гарантированный государством ежемесячный доход специалиста по месту работы.

Льготы предлагается предоставить компаниям, занимающимся оптовой торговлей компьютерных систем, обучением пользователей и другой деятельностью в соответствующей отрасли.

В Ростехе полагают, что все эти меры помогут избежать оттока специалистов из ключевых отраслей экономики страны. В Минцифры сообщили, что письмо госкорпорации получено и в настоящее время они рассматривают содержащиеся в нём предложения.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин объявил, что ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%. По его словам, число заявок в банки для получения льготной ипотеки выросло в несколько раз, уже получено 1,5 тысячи заявлений.

Льготная ипотека под 5% для IT-специалистов была запущена в мае 2022 года. Максимальная сумма сделки для городов-миллионников составляет 18 млн рублей, в остальных городах — 9 млн рублей. Оформить льготную ипотеку могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет с зарплатой не менее 150 тысяч рублей в миллионниках и не менее 100 тысяч — в других регионах.