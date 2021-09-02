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Государство потратило на поддержку пенсионеров 1,2 трлн рублей в 2020 году

04:25, 03 сентября 2021
Государство потратило на поддержку пенсионеров 1,2 трлн рублей в 2020 году Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В прошлом году правительство направило на дополнительные меры поддержки пенсионеров около 1,2 триллиона рублей. Это рекорд для России, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Росстат. 

Один триллион 200 миллиардов рублей составили в 2020 году выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов, — сказано в сообщении ведомства. 

Только в апреле-июне 2020 года малообеспеченные семьи и пенсионеры получили единовременные выплаты на 359,4 миллиарда рублей. Так государство поддержала самые уязвимые категории россиян во время первых месяцев пандемии коронавируса. 

При этом только в первом квартале этого года на помощь пенсионерам выделили 140 млрд рублей.

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