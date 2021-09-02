Государство потратило на поддержку пенсионеров 1,2 трлн рублей в 2020 году

В прошлом году правительство направило на дополнительные меры поддержки пенсионеров около 1,2 триллиона рублей. Это рекорд для России, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Один триллион 200 миллиардов рублей составили в 2020 году выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов, — сказано в сообщении ведомства.

Только в апреле-июне 2020 года малообеспеченные семьи и пенсионеры получили единовременные выплаты на 359,4 миллиарда рублей. Так государство поддержала самые уязвимые категории россиян во время первых месяцев пандемии коронавируса.

При этом только в первом квартале этого года на помощь пенсионерам выделили 140 млрд рублей.