Государственный канал назвал «дворец Путина» недостроенным апарт-отелем

https://static.news.ru/photo/6d7c69e6-6249-11eb-870d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный телеканал «Россия 1» подготовил сюжет об особняке под Геленджиком, который политик Алексей Навальный называет «дворцом Путина». В нём утверждается, что на самом деле это здание — недостроенный апарт-отель.

Сюжет снял сотрудник ВГТРК Александр Рогаткин.

В самом «дворце» одни голые бетонные стены и нет даже намёка на то, что показано в этом фильме (расследовании Навального. — NEWS.ru). Ни золотых орлов, ни мраморных колонн — по всему зданию идут отделочные работы, — говорится за кадром.

Человек в рабочей форме ответил на вопрос ведущего о том, что это за объект.

Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном. Гостиница, — сказал он.

Кроме того, в анонсе показали небольшой фрагмент самого расследования Навального. Полный сюжет должен выйти в эфире канала в 20:00.

Сам Навальный в начале своего двухчасового фильма говорил, что здание было полностью достроено, но из-за плесени всю отделку пришлось снимать, чтобы делать ремонт заново. В связи с этим сейчас на объекте идёт стройка.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там.

При этом журналисты «Медузы» выяснили, что Путин был в этом дворце как минимум четыре раза, а сам объект охраняет ФСО, которое занимается обеспечением безопасности главы государства, писал NEWS.ru.