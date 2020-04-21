ТАСС стало системообразующим предприятием

https://static.news.ru/photo/1d3eaa36-83d6-11ea-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН«Москва»

Информационное агентство ТАСС, принадлежащее государству, попало в список системообразующих предприятий. Всего в перечне 79 организаций информации и связи.

Список размещён на сайте Минкомсвязи. Среди компаний, владеющих СМИ, в нём также указаны «Коммерсант», «Аргументы и Факты», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Российская казета», холдинг «Газмпром-Медиа», «ТВЦ», «Карусель», «Звезда», «Мир», «Новый Медиа Холдинг», «Национальная Медиа Группа», НТВ, Первый канал, ВГТРК, «Русская медиагруппа», «Европейская медиа группа», РБК, «Россия сегодня» и «Рамблер».

Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг обновил список системообразующих предприятий, добавив в него ещё 264 организации. Это предприятия, работающие в сфере промышленности и торговли.