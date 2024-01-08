Гостю «голой» вечеринки Vacio вручили повестку в военкомат MK.RU: арестованному рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Фото: vk.com/vacio_official

Vacio (Николай Васильев)

Издание MK.RU сообщает, что рэперу Vacio (Николаю Васильеву), который пришел на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в военкомат. По информации газеты, молодой человек должен явиться в учреждение 9 января.

MK.RU пишет, с музыкантом встретился общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев. Он сообщил, что Vacio, который был арестован на 15 суток, занимался в спецприемнике творчеством и начал писать новый трек. В беседе с Лобаревым рэпер настаивал, что не является сторонником ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Vacio был повторно задержан сразу после выхода из спецприемника. Музыкант должен был выйти на свободу 5 января после административного ареста, но сразу на выходе из изолятора был снова задержан. Он продолжает находиться в отделении полиции. Как рассказал источник «Осторожно Media», рэпера ждет новый суд по той же статье, что и раньше (мелкое хулиганство). Молодой человек оказал сопротивление сотруднику полиции, следует из карточки дела в Лефортовском районном суде Москвы.

22 декабря Vacio арестовали на 15 суток. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны».