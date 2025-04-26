Хотите удивить гостей или разнообразить привычный обед? Приготовьте розовую гречку — просто, полезно и очень красиво!

Ингредиенты:

  • гречка — 100 г;

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • отварная свекла — 80 г;

  • творожный сыр — 30 г;

  • креветки — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите гречку в пропорции 1:2 (100 г крупы на 200 мл воды) до готовности.

  2. Для соуса смешайте в блендере свеклу и творожный сыр до однородности.

  3. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.

  4. Соедините гречку с соусом и жареным луком, перемешайте.

  5. Обжарьте креветки на сильном огне и выложите на гречку.

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