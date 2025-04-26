Хотите удивить гостей или разнообразить привычный обед? Приготовьте розовую гречку — просто, полезно и очень красиво!
Ингредиенты:
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гречка — 100 г;
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лук — 1 шт.;
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чеснок — 2 зубчика;
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отварная свекла — 80 г;
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творожный сыр — 30 г;
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креветки — по вкусу;
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соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
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Отварите гречку в пропорции 1:2 (100 г крупы на 200 мл воды) до готовности.
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Для соуса смешайте в блендере свеклу и творожный сыр до однородности.
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Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
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Соедините гречку с соусом и жареным луком, перемешайте.
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Обжарьте креветки на сильном огне и выложите на гречку.
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