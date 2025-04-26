Гости удивляются, а это просто гречка! Рецепт волшебного блюда

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Хотите удивить гостей или разнообразить привычный обед? Приготовьте розовую гречку — просто, полезно и очень красиво!

Ингредиенты:

гречка — 100 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

отварная свекла — 80 г;

творожный сыр — 30 г;

креветки — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите гречку в пропорции 1:2 (100 г крупы на 200 мл воды) до готовности. Для соуса смешайте в блендере свеклу и творожный сыр до однородности. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Соедините гречку с соусом и жареным луком, перемешайте. Обжарьте креветки на сильном огне и выложите на гречку.

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