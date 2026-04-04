Гости готовы драться за этот кулич! А я готовлю его из муки и воды — никакого молока, яиц и масла

Когда я впервые испек этот кулич, не поверил, что в нем нет ни яиц, ни молока, ни масла. Тесто получилось таким пышным, пористым, что любой сдобный кулич позавидует. Мякиш — волокнистый, нежный, тает во рту. А корочка — тонкая, румяная, с легким хрустом. И никаких дрожжей, никаких капризов. Настоящая находка для тех, кто постится или просто не хочет возиться.

Что понадобится для кулича

Беру 500 г муки, 250 мл воды (теплой), 200 г сахара, 100 мл растительного масла (без запаха), 1 столовую ложку разрыхлителя, 1 чайную ложку соды, 1 чайную ложку ванильного сахара, 50 г изюма, щепотку соли.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Форму для кулича застилаю пергаментом или смазываю маслом, присыпаю мукой. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем обсушиваю и обваливаю в муке.

В глубокой миске смешиваю сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, разрыхлитель, соду, ванильный сахар и соль. Отдельно соединяю теплую воду и растительное масло.

Жидкость вливаю в сухую смесь, тщательно перемешиваю венчиком до однородности — тесто получается густым, как на оладьи. Добавляю изюм, еще раз перемешиваю.

Выкладываю тесто в подготовленную форму, разравниваю. Выпекаю 40–45 минут до золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю на решетку. Полностью остужаю. По желанию посыпаю сахарной пудрой или покрываю глазурью.

