Гости «голой» вечеринки появились в рекламе «свитеров для извинений» «Подъем»: тюменский ТЦ опубликовал рекламу свитеров с гостями «голой» вечеринки

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В Тюмени торговый центр прорекламировал в социальных сетях «свитеры для извинений» с гостями «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его информации, спустя несколько дней пост был удален.

Как передает канал, в публикации торгового центра сообщалось о большом выборе кашемировых свитеров «на все случаи жизни». Помимо этого, руководство ТЦ желало покупателями удачных покупок и «самых искренних извинений». Рекламу сопроводили фотографиями российских звезд, которые оскандалились после участия в «голой» вечеринке и записывали видео с извинениями в свитерах. Как пояснили представители торгового центра, они удалили рекламный пост, чтобы избежать юридических проблем.

Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал «голую» тусовку Ивлеевой. Глава государства заявил, что правильными жизненными ценностями прежде всего обладают участники спецоперации, а не полураздетые веселящиеся звезды. По его словам, такие люди по-другому выстраивают приоритеты и не будут «прыгать без штанов» на каком-либо мероприятии.