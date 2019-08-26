https://static.news.ru/photo/fda7e1d2-c8a1-11e9-95f1-fa163e074e61_660.jpg Су-57 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько сотен человек скопилось на железнодорожной станции «Отдых» в ожидании автобусов, которые доставят их на авиасалон «МАКС». Своей очереди ждут специалисты, представители предприятий и журналисты.

По данным « Интерфакса », первые два автобуса отъехали от платформы «Отдых» в 9:00 по Москве. Дорога до места проведения авиашоу заняла у них целый час. В последние полтора часа к станции подошло всего несколько автобусов.

Ожидается, что авиасалон посетят порядка полумиллиона человек. Ранее News.ru писал, что Минтранс позаботился о транспортной доступности МАКС-2019. В дни проведения авиасалона количество поездов, которые последуют в городской округ Жуковский, увеличено с 86 до 152. Кроме того, пущено 174 бесплатных автобуса, следующих до муниципалитета. Для гостей, прибывающих на личном автомобиле, организованы две специальные парковки на 19,5 тысячи мест.