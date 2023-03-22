Гость телешоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире телешоу Владимира Соловьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев потерял сознание и упал на пол в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Инцидент произошел, когда приглашенные эксперты вели оживленную беседу.

Владимир Соловьев и его гости оказали профессору первую помощь и вызвали врачей. Карнеев быстро пришел в себя.

Он назвал причины инцидента изданию «Фонтанка». По его словам, во время беседы экспертов он почувствовал себя плохо, но покидать студию не стал, решив дождаться перерыва. Карнеев уверял, что обморок не связан с обсуждениями на шоу. Он добавил, что по мнению осмотревших его врачей, с ним «ничего страшного» не произошло.

Ранее сообщалось, что ведущая прогноза погоды на американском телеканале CBS упала в обморок в прямом эфире. Метеоролог потеряла сознание перед тем, как должна была рассказать о погоде в Лос-Анджелесе. После того как ее пригласили рассказать о погоде, глаза женщины закатились, а ноги подкосились и телеведущая рухнула на пол.