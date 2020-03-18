https://static.news.ru/photo/826e5380-6936-11ea-946a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актёр и комик Сергей Мезенцев, более известный как один из создателей передачи «Реутов ТВ», считает, что после участия в шоу журналиста Юрия Дудя «вДудь» у его визави начинаются проблемы в жизни.

Своими размышлениями Мезенцев поделился в YouTube-шоу «Ходят слухи». По словам блогера, он вообще не видит смысла в участии в программе Дудя.

Последнее время те, кто к нему приходят, чуть-чуть прокляты, потом у них что-то не ладится. Я это давно понял и не пошёл бы, если бы он не вспомнил о моем криптоните — «Реутов ТВ», которое я люблю, — пояснил Мезенцев.

Выпуск Дудя, в котором комик принял участие, называется «Реутов ТВ»: понять Россию через юмор». Шоу вышло в сентябре прошлого года. Как отметил Мезенцев, ставка в выпуске была сделана на противостояние, где главным злодеем был он сам.

При этом, как отметил блогер, интервью с Дудём после выхода часто грозит скандалом. Дело в том, пояснил Мезенцев, что «каждое слово рассматривается под миллиметром, и ты всегда уходишь оттуда с имиджевыми потерями».

Как писал NEWS.ru, участники российской группы Anacondaz стали героями нового выпуска шоу «вДудь».