https://static.news.ru/photo/77617340-df62-11e9-a722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центризбирком планирует к парламентским выборам 2021 года перевести государственную автоматизированную систему «Выборы» на новую операционную систему и оборудование, произведённое в России.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, ЦИК подвергается большому количеству DDOS-атак, поэтому модернизация должна обеспечить внешнюю безопасность.

Но самое главное, надо сделать систему максимально комфортной для всех участников избирательного процесса, чтобы избиратель мог подать заявление, чтобы партии могли сдать отчёты, чтобы никакие документы не терялись, — подчеркнула она.

В свою очередь начальник управления инновационных технологий в избирательном процессе ЦИК Георгий Грицай рассказал, что заказ на данные работы будет размещён в начале будущего года. В качестве исполнителя может выступить Ростех.

Он также отметил, что ГАС «Выборы» работает надёжно, однако ряд элементов программного обеспечения выходит из строя. Именно это побудило власти перейти на новую технику, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru поговорил с экспертами и выяснил, какие фальсификации всё ещё практикуются на выборах, а также узнал, как обычно наказывают нарушителей.