Госпожнадзор начнёт без предупреждения проверять российские ТЦ

https://static.news.ru/photo/82ad1f50-4ce0-11eb-9536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Госпожнадзора с 1 июля 2021 года начнут проверять все торговые центры (ТЦ) в РФ на предмет нарушения правил пожарной безопасности без предупреждения владельцев объектов.

Согласно ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в стране с указанной даты вступает в силу новая система надзора. Она сохранит часть прежних механизмов, на практике доказавших эффективность, и введёт новые аспекты контроля.

Инспектор сможет оценивать соблюдение требований пожарной безопасности в ходе выездных обследований. Такой вид мероприятия не предусматривает контакта с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, а строится исключительно на визуальном осмотре объекта инспектором, — заявили журналистам представители МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что представитель Госпожнадзора получит право посетить ТЦ, осмотреть общедоступные для граждан помещения. Кроме того, при необходимости быстро отреагировать на нарушения, создающие реальную угрозу жизни людей, сотрудник ведомства сможет нанести уже инспекционный визит без предварительного уведомления, пишет РИА Новости.

Накануне положения о системах предупреждении населения и об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения вступили в силу на территории России с 1 января. В МЧС указали, что при оповещении граждан будут задействованы телевидение, радио, сотовая связь, уличные динамики, проводное радиовещание и другие ресурсы.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве понятий «оправданный риск» и «крайняя необходимость». В случае принятия документ даст правовую основу для того, чтобы не привлекать к ответственности спасателей и руководителей спасподразделений в случае гибели граждан, в том числе самих сотрудников МЧС, писал NEWS.ru.