«Господь ограничил голос»: патриарх Кирилл не смог произнести проповедь Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь и призвал помолиться за него

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости. Он поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского собора, после чего объяснил, что «Господь ограничил голос». В связи с этим он попросил прихожан помолиться за него.

Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне. Еще раз, мои дорогие, — да хранит вас всех Господь, и Царица Небесная да простирает над всеми вами свой державный Покров, — отметил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл подарил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову Тихвинскую икону Божией Матери. На литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова патриарх благословил нового министра обороны на служение Отечеству.

До этого священнослужитель, обращаясь к президенту России Владимиру Путину после инаугурации, подчеркнул, что порой глава государства должен принимать «грозные решения». Он также пожелал, чтобы конец века и означал конец пребывания Путина во власти.