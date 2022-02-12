«А где Миронов?»: Жириновский поговорил с Зюгановым в больнице

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированные по разным причинам в Центральную клиническую больницу в Москве, встретились в лечебном учреждении и поговорили, сообщает URA.RU.

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели. Лидер ЛДПР активно раздаёт указания по работе. И даже в шутку спросил у Зюганова: «А где Миронов?!» — говорится в сообщении.

Глава КПРФ проходит в больнице плановую госпитализацию. Политик отправился в медицинское учреждение, потому что такие рекомендации дали медики. Выписать его планируют «через пару-тройку дней».

Сам Зюганов 12 февраля сообщил, что чувствует себя хорошо, однако ещё находится под наблюдением врачей.

Владимир Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. 11 февраля Минздрав оценил состояние здоровья политика как стабильное.