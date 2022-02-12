«А где Миронов?»: Жириновский поговорил с Зюгановым в больнице
Госпитализированные Жириновский и Зюганов встретились в больнице
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:44, 13 февраля 2022
Руководитель высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский (слева) и председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюгановФото: Алексей Никольский/ТАСС
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированные по разным причинам в Центральную клиническую больницу в Москве, встретились в лечебном учреждении и поговорили, сообщает URA.RU.
Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели. Лидер ЛДПР активно раздаёт указания по работе. И даже в шутку спросил у Зюганова: «А где Миронов?!» — говорится в сообщении.
Глава КПРФ проходит в больнице плановую госпитализацию. Политик отправился в медицинское учреждение, потому что такие рекомендации дали медики. Выписать его планируют «через пару-тройку дней».
Сам Зюганов 12 февраля сообщил, что чувствует себя хорошо, однако ещё находится под наблюдением врачей.
Владимир Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. 11 февраля Минздрав оценил состояние здоровья политика как стабильное.