Госпитализированная с COVID-19 Москалькова призвала россиян беречь себя

В связи с новой волной роста заражений коронавирусом Минздрав России разработал новые методические рекомендации по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина, пишут «Народные Новости».

По словам эксперта, в стране существует два сценария вакцинации: рутинная и экстренная. Сейчас из-за роста числа заражений применяется экстренный сценарий. Согласно ему, повторную вакцинацию необходимо делать тем лицам, кто переболел...