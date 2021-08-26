Госпитализацию избитой санитарами жительницы Ярославля признали законной

Ленинский районный суд Ярославля признал законной принудительную госпитализацию местной жительницы, которую в лифте избили санитары психбольницы. Об этом РИА Новости рассказала старший помощник прокурора района Татьяна Земскова.

Иск был подан психбольницей, так как медучреждение обязано обратиться в суд в течение 48 часов после принудительной госпитализации и обосновать необходимость лечения пациента. Заседание проходило в стационаре, на нём присутствовала пациентка.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что присутствовал на заседании. По его мнению, на процессе соблюдались все права госпитализированной. Она выступала против принудительной доставки в больницу, но выражала готовность продолжить лечение дома.

Насколько я понял, у больницы такая позиция — как только появятся основания для выписки, они незамедлительно это сделают, — добавил он.

У женщины есть сын-школьник, который пока останется с отцом.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 23 августа. В Интернете появились кадры, на которых видно, как двое мужчин силой удерживают в лифте девушку с завязанными руками, при этом периодически наносят ей удары в живот и по голове. Сама девушка пытается сопротивляться и громко кричит.

После публикации ролика Следственный комитет завёл два уголовных дела на санитаров по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь».

При этом друзья девушки рассказывали, что та ни разу не вела себя странно, водила машину и никогда не состояла на каких-либо учётах. При этом у неё был конфликт с матерью. Знакомые уверены, что мать обратилась к психиатрам, так как хочет отнять у дочери своего внука.