Госпитализация Куклачева во время празднования юбилея. Случился инфаркт?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева 12 апреля госпитализировали с бенефиса «Жемчужная нить жизни». В чем причина, в каком состоянии дрессировщик?

Куклачев переутомился

Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене. Празднование 75-летнего юбилея проходило в московском «Вегас Сити Холле». Сообщается, что Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул, и сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался.

Народного артиста РСФСР увезли на скорой помощи, предварительно медики поставили ему уколы. Помимо этого, в разгар шумихи сбежала любимая кошка артиста, питомицу не могли поймать.

Незадолго до госпитализации Куклачев дал представление на сцене. На кадрах, снятых на мероприятии, артист бодро двигался, играл на аккордеоне и улыбался зрителям.

Юрий Куклачев был госпитализирован в конце первого отделения своего бенефиса из-за переутомления, рассказал его сын Дмитрий. По его словам, никакой травмы не было. Куклачев выдал «все, что хотел», и почувствовал себя плохо, сейчас он находится в больнице, проинформировал наследник артиста.

«Травмы не было, просто переусердствовал. Выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо, поэтому в конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице», — заявил Куклачев-младший.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Куклачев

Он выразил уверенность, что все обойдется. По его убеждению, Куклачев является легендой, на шоу которого росли все россияне. Прошедший юбилей говорит о том, что дрессировщик полностью здоров, добавил его наследник.

«Так как он очень эмоциональный человек, у него случились проблемы с сердцем, поэтому его увезли. Я только что пришел со сцены, еще сам не знаю, что произошло. Он в сознании, общается, разговаривает», — рассказывал Куклачев.

Сын дрессировщика уточнил, что первым заметил ухудшение состояния отца. Он вызвал скорую помощь после того, как артист сообщил ему о неприятном чувстве в груди. За 15 минут антракта пришлось переделать полностью второе отделение, чтобы зритель не пострадал от сложившихся обстоятельств, отметил сын Куклачева.

При этом гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале в 21:13 мск написал, что, по предварительным данным, у Юрия Куклачева произошел инфаркт.

Предстоящие концерты «Жемчужная нить жизни» состоятся

Предстоящие концерты госпитализированного Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни», запланированные на 13 и 14 апреля, состоятся, даже если артист не сможет на них присутствовать, заявил NEWS.ru сын дрессировщика.

«Предстоящие концерты состоятся, даже если Юрий Дмитриевич не сможет принять участия. Шоу поставлено таким образом, что оно может работать и без него», — отметил Дмитрий.

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